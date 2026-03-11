Реал Мадрид - Манчестер Сити 11 Марта смотреть матч
Начало трансляции: 11-03-2026 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
11 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Сити, которое состоится 11 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания).
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|16
|нп
|Гонсало Гарсия
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|15
|зщ
|Марк Гехи
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|20
|пз
|Бернарду Силва
|16
|пз
|Родри
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Альваро Арбелоа
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
|17.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|04.05.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|26.04.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 3
|07.08.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|06.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 2
|02.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|07.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 3
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
