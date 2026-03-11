02:00 ()
Реал Мадрид - Манчестер Сити 11 Марта смотреть матч

Начало трансляции: 11-03-2026 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
11 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Реал Мадрид
Манчестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Сити, которое состоится 11 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). 

Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
17 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
15 Турция пз Арда Гюлер
14 Франция пз Орельен Тчуамени
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
16 Испания нп Гонсало Гарсия
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
15 Англия зщ Марк Гехи
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
33 Англия зщ Нико О'Райли
20 Португалия пз Бернарду Силва
16 Испания пз Родри
42 Гана пз Антуан Семеньо
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Испания Альваро Арбелоа
Испания Хосеп Гвардиола
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Реал Мадрид1 : 2Манчестер Сити
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1Манчестер Сити
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Манчестер Сити2 : 3Реал Мадрид
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Сити1 : 1 3 : 4Реал Мадрид
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 3Манчестер Сити
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0Реал Мадрид
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Манчестер Сити
04.05.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1 ДВМанчестер Сити
26.04.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Сити4 : 3Реал Мадрид
07.08.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити2 : 1Реал Мадрид
06.03.2026 Испания — Примера 27-й тур 1 : 2Реал Мадрид
02.03.2026 Испания — Примера 26-й тур Реал Мадрид0 : 1
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Реал Мадрид2 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 2 : 1Реал Мадрид
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Реал Мадрид
07.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 3Манчестер Сити
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити2 : 2
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Манчестер Сити
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити2 : 1
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 18.03
Аталанта
Бавария
10.0318.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
10.0318.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
10.0318.03
Команда12
Байер
Арсенал
11.0317.03
ПСЖ
Челси
11.0317.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
11.0317.03
Будё-Глимт
Спортинг
11.0317.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

