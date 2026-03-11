02:00 ()
ПСЖ - Челси 11 Марта смотреть матч

Начало трансляции: 11-03-2026 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
11 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
ПСЖ
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Челси, которое состоится 11 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция).

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Челси
Лондон, Англия
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
27 Испания пз Дро Фернандес
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
29 Франция зщ Уэсли Фофана
3 Испания зщ Марк Кукурелья
23 Англия зщ Трево Чалоба
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
17 Бразилия пз Андрей Сантос
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Португалия пз Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
13.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Финал Челси3 : 0ПСЖ
09.03.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Челси1 : 2ПСЖ
16.02.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 1Челси
26.07.2015 Международный кубок чемпионов - 2015 Северная Америка ПСЖ1 : 1 5 : 6Челси
11.03.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Челси2 : 2 ДВПСЖ
17.02.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ1 : 1Челси
08.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Челси2 : 0ПСЖ
02.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ3 : 1Челси
23.07.2012 Ворлд Футбол Челлендж - 2012 Ворлд Футбол Челлендж Челси1 : 1ПСЖ
06.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур ПСЖ1 : 3
28.02.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 1ПСЖ
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСЖ2 : 2
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур ПСЖ3 : 0
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 3ПСЖ
07.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 4 ДВЧелси
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 4Челси
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Челси
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Челси1 : 1
13.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 4Челси
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 18.03
Аталанта
Бавария
10.0318.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
10.0318.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
10.0318.03
Команда12
Байер
Арсенал
11.0317.03
ПСЖ
Челси
11.0317.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
11.0317.03
Будё-Глимт
Спортинг
11.0317.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

Отзывы и комментарии к матчу

