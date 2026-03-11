ПСЖ - Челси 11 Марта смотреть матч
Начало трансляции: 11-03-2026 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
11 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Челси, которое состоится 11 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция).
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Челси
Лондон, Англия
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|27
|пз
|Дро Фернандес
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|17
|пз
|Андрей Сантос
|10
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|пз
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
|09.03.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|16.02.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|26.07.2015
|Международный кубок чемпионов - 2015
|Северная Америка
|1 : 1 5 : 6
|11.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|17.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|08.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|23.07.2012
|Ворлд Футбол Челлендж - 2012
|Ворлд Футбол Челлендж
|1 : 1
|06.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 3
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|07.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 4 ДВ
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 4
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|18.03
| Аталанта
Бавария
|10.03
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|10.03
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|10.03
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|11.03
|17.03
| ПСЖ
Челси
|11.03
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|11.03
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|11.03
|17.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B02
B08
|07.04
|14.04
| B01
B07
|07.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| B03
B05
|07.04
|14.04
| B04
B06
|07.04
|14.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|28.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|28.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05