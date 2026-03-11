«Атлетико» одержал уверенную победу над «Тоттенхэмом» в домашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-03-2026 01:57

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 между мадридским «Атлетико» (Испания) и лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). Победу с убедительным счётом 5:2 одержали хозяева – «матрасники». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Главным арбитром встречи был назначен Сердар Гёзюбююк из Харлема (Нидерланды).

Счёт открылся уже на шестой минуте благодаря Маркосу Льоренте, который вывел «Атлетико» вперёд. На 14-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество испанцев. Спустя минуту Хулиан Альварес забил третий гол в ворота «Тоттенхэма». На 22-й минуте Робен Ле Норман расширил разрыв до четырёх мячей. В ответ на 26-й минуте Педро Порро сумел забить первый гол для гостей. Во второй половине встречи, на 55-й минуте, Альварес оформил дубль, увеличив счёт. Затем, на 76-й минуте, Доминик Соланке сделал второй гол «шпорам», но этого оказалось недостаточно для борьбы с мощью «Атлетико».

Ответный матч между этими командами запланирован на 18 марта и состоится на домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Ранее, в раунде плей-офф, «матрасники» по сумме двух матчей победили белгийский «Брюгге» со счётом 7:4. В групповом этапе Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков, заняв четвёртое место в своей группе и пройдя дальше в борьбе за титул.