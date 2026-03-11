«Бавария» одержала убедительную победу над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-03-2026 01:56

Завершился первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между итальянской «Аталантой» и немецкой «Баварией». Матч прошёл на арене «Джевисс - Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Встреча завершилась убедительной победой гостей с разгромным счётом 6:1.

Открытие счёта состоялось уже на 12-й минуте, когда защитник «Баварии» Йосип Станишич точно пробил по воротам соперника. Затем на 22-й минуте полузащитник Майкл Олисе удвоил преимущество мюнхенцев. Всего через три минуты их превзошёл Серж Гнабри, забивший третий мяч в ворота «Аталанты». После перерыва вторая часть встречи началась с гола форварда Николаса Джексона на 52-й минуте, который закрепил уверенное лидерство «Красных». На 64-й минуте Олисе поразил ворота ещё раз, оформив дубль. Спустя всего три минуты Джамал Мусиала сделал счёт 6:0 в пользу гостей. Лишь в добавленное время, на 90+3-й минуте, полузащитник Марио Пашалич сумел сократить пробел, установив окончательный результат 6:1.

Вторая игра между этими командами состоится 18 марта на домашнем стадионе «Арена Мюнхен». В предыдущем раунде плей-офф «Аталанта» одержала победу над «Боруссией» Дортмунд по сумме двух встреч — 4:3. Что касается «Баварии», они уверенно прошли групповой этап Лиги чемпионов, набрав 21 очко и заняв вторую позицию в таблице.