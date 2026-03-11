«Наполи» намерен предложить Мактоминею обновлённое соглашение

Дата публикации: 11-03-2026 01:54

Клуб «Наполи» намерен продлить контракт с полузащитником сборной Шотландии, Скоттом Мактоминеем, сообщает Sky Sports со ссылкой на итальянское издание Il Mattino.

Согласно информации источника, руководство неаполитанского клуба планирует предложить шотландскому футболисту новое трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2030 года. Мактоминей уже заслужил статус одного из ключевых игроков команды, хотя на данный момент его заработная плата не входит в топ-5 клуба. Однако после подписания нового контракта ситуация с окладом значительно улучшится.

Полузащитник присоединился к «Наполи» из английского «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно 2024 года. В этом сезоне он провёл за клуб 34 встречи во всех турнирах, отличившись забитыми 10 голами и 4 результативными передачами. По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мактоминея составляет 45 миллионов евро.

Таким образом, руководство итальянского клуба проявляет серьёзные намерения сохранить талантливого игрока, усиливая состав на долгосрочную перспективу. Подписание нового контракта с Скоттом позволит «Наполи» сохранить стабильность в полузащите и продолжить борьбу на высшем уровне в национальном и международном футболе.