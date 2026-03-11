«Барселона» избежала поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла»

Дата публикации: 11-03-2026 01:58

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились английский «Ньюкасл» и испанская «Барселона». Игровое противостояние проходило на стадионе «Сент-Джеймс Парк», расположенном в Ньюкасле-апон-Тайне. Главным арбитром назначили Марко Гуиду. Встреча завершилась ничейным результатом 1:1.

На 86-й минуте матча нападающий «Ньюкасла» Харви Барнс открыл счет, поразив ворота соперника и выведя свою команду вперед. Однако на добавленном времени, на 90+6-й минуте, вингер каталонцев Ламин Ямаль сумел забить с пенальти, восстановив равенство и обеспечив «Барселоне» ценный гостевой гол.

Ответный поединок между «Барселоной» и «Ньюкаслом» пройдет 18 марта на домашнем стадионе сине-гранатовых — «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, где обе команды будут бороться за выход в следующую стадию турнира.

Ранее «Ньюкасл» успешно прошел раунд плей-офф, одержав убедительную победу над азербайджанским «Карабахом» по сумме двух матчей с общим счетом 9:3. Сам же «Барселона» уверенно выступила в групповой стадии Лиги чемпионов, набрав 16 очков и заняв пятое место по итогам общего этапа.