Будё-Глимт - Спортинг 11 Марта смотреть матч

Начало трансляции: 11-03-2026 22:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
11 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Будё-Глимт
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Спортинг, которое состоится 11 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия).

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
6 Норвегия зщ Йостейн Гундерсен
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
19 Норвегия пз Сондре Брунстад
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
9 Дания нп Каспер Хёг
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
42 Дания пз Мортен Юльманн
52 Португалия пз Жоау Симойнш
10 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Португалия пз Франсиску Тринкан
31 Бразилия пз Луйс Гильерме
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 2Будё-Глимт
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Будё-Глимт3 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Будё-Глимт
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Будё-Глимт3 : 1
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 2Будё-Глимт
07.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур 2 : 2Спортинг
03.03.2026 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 0
27.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Спортинг3 : 0
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 0 : 3Спортинг
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Спортинг1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Будё-Глимт» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 18.03
Аталанта
Бавария
10.0318.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
10.0318.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
10.0318.03
Команда12
Байер
Арсенал
11.0317.03
ПСЖ
Челси
11.0317.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
11.0317.03
Будё-Глимт
Спортинг
11.0317.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

