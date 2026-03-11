Будё-Глимт - Спортинг 11 Марта смотреть матч
Начало трансляции: 11-03-2026 22:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
11 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Спортинг, которое состоится 11 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия).
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|26
|пз
|Хокон Эвьен
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|9
|нп
|Каспер Хёг
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Франсиску Тринкан
|31
|пз
|Луйс Гильерме
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Руй Боржеш
История личных встреч
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|07.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|03.03.2026
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|27.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Будё-Глимт» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|18.03
| Аталанта
Бавария
|10.03
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|10.03
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|10.03
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|11.03
|17.03
| ПСЖ
Челси
|11.03
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|11.03
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|11.03
|17.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B02
B08
|07.04
|14.04
| B01
B07
|07.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| B03
B05
|07.04
|14.04
| B04
B06
|07.04
|14.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|28.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|28.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05