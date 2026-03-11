Полузащитник «Арсенала» Райс ответил на критику команды за игру со стандартных положений

Дата публикации: 11-03-2026 01:53

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал критику, направленную на команду из-за исполнения стандартных положений.

«У нас есть определённое качество, в котором мы действительно преуспели — мы не просто подаём угловые в надежде на головой замыкание. Всё тщательно продумано: выбор момента, точное исполнение и планирование каждого эпизода. В этом сезоне мы успешно реализовали много стандартных ситуаций благодаря многократным тренировкам и оттачиванию деталей на поле. Поэтому стоит признать заслуги всей команды, ведь мы много времени уделяем отработке этих моментов, повторяя их снова и снова. Поскольку каждая команда меняет свою тактику и стиль защиты, нам приходится искать новые способы для взятия ворот, и у нас это получается.

Это зависит от нас и нашего подхода к исполнению стандартов — об этом много говорят, но далеко не все делают на нашем уровне. Разница становится очевидной, если смотреть, как соперники подают угловые. Конечно, мы всё ещё можем прогрессировать, и это очень важно.

В матче с «Брайтоном» наша игра была не на высоте, и им пришлось изобретать методы, чтобы забить команде, которая выглядела не лучшим образом. Тем не менее, мы сохранили нашу силу — надёжность обороны остаётся сильной стороной. Существует множество путей к победе, и мы намерены продолжать использовать их все», — приводит слова Райса издание The i Paper.