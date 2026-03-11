02:00 ()
Байер - Арсенал 11 Марта смотреть матч

Начало трансляции: 11-03-2026 19:45
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
11 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Байер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Арсенал, которое состоится 11 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия).

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
28 Германия вр Янис Бласвих
4 Англия зщ Джарелл Куанса
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
20 Испания пз Алехандро Гримальдо
24 Испания пз Алеш Гарсия
30 Алжир пз Ибрахим Маза
8 Германия пз Роберт Андрих
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
42 Германия нп Монтрелл Калбрет
11 Франция нп Мартен Терье
35 Камерун нп Кристиан Кофане
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
3 Испания зщ Кристьян Москера
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
10 Англия нп Эберечи Эзе
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Испания Микель Артета
История личных встреч
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал4 : 1Байер
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур 3 : 3Байер
04.03.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 0 : 1Байер
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Байер1 : 1
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Байер0 : 0
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 0Байер
07.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 2Арсенал
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 1Арсенал
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 4Арсенал
18.02.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Арсенал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Байер» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 18.03
Аталанта
Бавария
10.0318.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
10.0318.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
10.0318.03
Команда12
Байер
Арсенал
11.0317.03
ПСЖ
Челси
11.0317.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
11.0317.03
Будё-Глимт
Спортинг
11.0317.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

Отзывы и комментарии к матчу

