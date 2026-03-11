Байер - Арсенал 11 Марта смотреть матч
Начало трансляции: 11-03-2026 19:45
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
11 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Арсенал, которое состоится 11 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия).
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
|28
|вр
|Янис Бласвих
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|пз
|Алехандро Гримальдо
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|8
|пз
|Роберт Андрих
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|42
|нп
|Монтрелл Калбрет
|11
|нп
|Мартен Терье
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|нп
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Микель Артета
История личных встреч
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|04.03.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|07.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|18.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Байер» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|18.03
| Аталанта
Бавария
|10.03
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|10.03
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|10.03
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|11.03
|17.03
| ПСЖ
Челси
|11.03
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|11.03
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|11.03
|17.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B02
B08
|07.04
|14.04
| B01
B07
|07.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| B03
B05
|07.04
|14.04
| B04
B06
|07.04
|14.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|28.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|28.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05