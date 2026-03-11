Главный тренер «Лацио» Сарри: не понимаю, почему остаюсь в клубе до сих пор

Дата публикации: 11-03-2026 01:55

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри выразил серьёзные сомнения относительно своего дальнейшего пребывания в клубе из-за напряжённой атмосферы, которая сложилась вокруг команды. Недавно фанаты «Лацио» приняли решение бойкотировать матч 23-го тура Серии А против «Дженоа», что привело к почти пустым трибунам на стадионе «Олимпико». Такое поведение стало реакцией на затянувшийся конфликт между болельщиками и руководством клуба.

«С июня говорил, что остался ради поддержки фанатов «Лацио». Однако сейчас сам не понимаю, почему продолжаю здесь находиться. Нужно что-то менять, но, честно говоря, не уверен, что именно я должен этим заниматься. Не знаю, почему остаюсь по сей день», — приводит слова Сарри портал Goal.

Болельщики долгое время выражают разочарование отсутствием амбиций у клуба, строгими ограничениями на трансферы и рядом недавних скандалов, в том числе утечек конфиденциальных телефонных разговоров с участием президента «Лацио» Клаудио Лотито. Кроме того, сам Сарри недоволен текущей трансферной политикой и считает, что клубу необходимы перемены как в управлении, так и в стратегии развития.

Все эти обстоятельства создают атмосферу неопределённости внутри коллектива и ставят под вопрос будущее тренера, который пока остаётся на своём посту, но открыто выражает сомнения и усталость от сложившейся ситуации. Болельщики ожидают ясности и надеются, что руководство сможет найти баланс между амбициями и реалиями, чтобы вернуть «Лацио» к успешным выступлениям.