Мали - Сенегал 09 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 09-01-2026 18:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
09 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/4 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали - Сенегал, которое состоится 09 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мали
Сенегал
|16
|вр
|Джиги Диарра
|2
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Абдулай Диаби
|25
|зщ
|Усман Камара
|3
|зщ
|Амаду Данте
|10
|пз
|Ив Биссума
|23
|пз
|Алиу Дьенг
|20
|пз
|Мамаду Сангаре
|19
|пз
|Камори Думбия
|7
|пз
|Доржелес Нене
|17
|нп
|Лассин Синайоко
|16
|вр
|Эдуард Менди
|15
|зщ
|Крепен Диатта
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|14
|зщ
|Исмаил Якобс
|26
|пз
|Пап Гейе
|18
|пз
|Исмаила Сарр
|10
|пз
|Садио Мане
|5
|пз
|Идрисса Гейе
|13
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Том Сенфье
|Пап Тьяв
История личных встреч
|26.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|03.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 2
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|03.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|3 : 1
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 8
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|3 : 1 ДВ
| Нигерия
Мозамбик
|4 : 0
| Алжир
ДР Конго
|1 : 0 ДВ
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|3 : 0
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|09.01
| Камерун
Марокко
|09.01
| Алжир
Нигерия
|10.01
| Египет
Кот-д'Ивуар
|10.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01