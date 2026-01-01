23:17 ()
Свернуть список

Мали - Сенегал 09 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 09-01-2026 18:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
09 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
Сенегал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали - Сенегал, которое состоится 09 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мали
Сенегал
16 Мали вр Джиги Диарра
2 Мали зщ Амари Траоре
5 Мали зщ Абдулай Диаби
25 Мали зщ Усман Камара
3 Мали зщ Амаду Данте
10 Мали пз Ив Биссума
23 Мали пз Алиу Дьенг
20 Мали пз Мамаду Сангаре
19 Мали пз Камори Думбия
7 Мали пз Доржелес Нене
17 Мали нп Лассин Синайоко
16 Сенегал вр Эдуард Менди
15 Сенегал зщ Крепен Диатта
3 Сенегал зщ Калиду Кулибали
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
14 Сенегал зщ Исмаил Якобс
26 Сенегал пз Пап Гейе
18 Сенегал пз Исмаила Сарр
10 Сенегал пз Садио Мане
5 Сенегал пз Идрисса Гейе
13 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Бельгия Том Сенфье
Сенегал Пап Тьяв
История личных встреч
26.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Сенегал2 : 1Мали
03.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Мали1 : 1 3 : 2
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 3-й тур 0 : 0Мали
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур 1 : 1Мали
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур Мали1 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Мали
03.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Сенегал3 : 1
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 3-й тур 0 : 3Сенегал
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур Сенегал1 : 1
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур Сенегал3 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 8Сенегал
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
1 : 2
Египет
Бенин
3 : 1 ДВ
Нигерия
Мозамбик
4 : 0
Алжир
ДР Конго
1 : 0 ДВ
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
3 : 0
1/4 финала
Мали
Сенегал
09.01
Камерун
Марокко
09.01
Алжир
Нигерия
10.01
Египет
Кот-д'Ивуар
10.01
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 4
14.01
Winner QF 3
Winner QF 2
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close