Камерун - Марокко 09 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 09-01-2026 21:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
09 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
Марокко

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Марокко, которое состоится 09 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Камерун
Марокко
16 Камерун вр Дэвис Эпасси
3 Камерун зщ Che Malone
17 Камерун зщ Самуэль Котто
5 Камерун зщ Нуу Толо
18 Камерун зщ Махамаду Нагида
2 Камерун пз Джуниор Чамадью
15 Камерун пз Артур Эбонг
24 Камерун пз Карлос Балеба
14 Камерун пз Дэнни Намасо
10 Камерун нп Брайан Мбемо
26 Камерун нп Кристиан Кофане
1 Марокко вр Яссин Буну
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Марокко зщ Найеф Агер
25 Марокко зщ Адам Масина
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
23 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
24 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
11 Марокко пз Исмаэль Сайбари
10 Марокко нп Браим Диас
20 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
17 Марокко нп Эз Абде
Главные тренеры
Камерун Давид Пагу
Марокко Валид Реграги
История личных встреч
13.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Марокко1 : 1 2 : 4Камерун
14.11.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа A. 6-й тур Марокко0 : 2Камерун
07.06.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа A. 2-й тур Камерун0 : 0Марокко
04.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала 1 : 2Камерун
31.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 3-й тур 1 : 2Камерун
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 2-й тур 1 : 1Камерун
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Камерун1 : 0
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала Камерун0 : 1
04.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Марокко1 : 0
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 3-й тур 0 : 3Марокко
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур Марокко1 : 1
21.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур Марокко2 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Марокко4 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка африканских наций: Камерун — Марокко. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
1 : 2
Египет
Бенин
3 : 1 ДВ
Нигерия
Мозамбик
4 : 0
Алжир
ДР Конго
1 : 0 ДВ
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
3 : 0
1/4 финала
Мали
Сенегал
09.01
Камерун
Марокко
09.01
Алжир
Нигерия
10.01
Египет
Кот-д'Ивуар
10.01
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 4
14.01
Winner QF 3
Winner QF 2
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

