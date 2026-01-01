Камерун - Марокко 09 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 09-01-2026 21:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
09 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/4 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Марокко, которое состоится 09 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камерун
Марокко
|16
|вр
|Дэвис Эпасси
|3
|зщ
|Che Malone
|17
|зщ
|Самуэль Котто
|5
|зщ
|Нуу Толо
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|2
|пз
|Джуниор Чамадью
|15
|пз
|Артур Эбонг
|24
|пз
|Карлос Балеба
|14
|пз
|Дэнни Намасо
|10
|нп
|Брайан Мбемо
|26
|нп
|Кристиан Кофане
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Адам Масина
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|10
|нп
|Браим Диас
|20
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|17
|нп
|Эз Абде
Главные тренеры
|Давид Пагу
|Валид Реграги
История личных встреч
|13.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|1 : 1 2 : 4
|14.11.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа A. 6-й тур
|0 : 2
|07.06.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|04.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|1 : 2
|31.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|0 : 1
|04.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|1 : 0
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 3-й тур
|0 : 3
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка африканских наций: Камерун — Марокко. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|3 : 1 ДВ
| Нигерия
Мозамбик
|4 : 0
| Алжир
ДР Конго
|1 : 0 ДВ
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|3 : 0
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|09.01
| Камерун
Марокко
|09.01
| Алжир
Нигерия
|10.01
| Египет
Кот-д'Ивуар
|10.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01