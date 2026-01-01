Айнтрахт - Боруссия Д 09 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 09-01-2026 21:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
09 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия Д, которое состоится 09 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия Д
Дортмунд
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|3
|зщ
|Артур Теате
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|нп
|Рицу Доан
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|пз
|Эмре Джан
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|27
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Нико Ковач
История личных встреч
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|17.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 2
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|19.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|41
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|15
|25
|8
|Унион
|15
|21
|9
|Фрайбург
|15
|20
|10
|Вердер
|15
|17
|11
|Кёльн
|15
|16
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|15
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|15
|8