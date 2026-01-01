23:17 ()
Айнтрахт - Боруссия Д 09 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 09-01-2026 21:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
09 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Айнтрахт Ф
Боруссия Д

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия Д, которое состоится 09 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия Д
Дортмунд
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
4 Германия зщ Робин Кох
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
21 Германия зщ Натаниэль Браун
3 Бельгия зщ Артур Теате
16 Швеция пз Хуго Ларссон
18 Германия пз Махмуд Дауд
27 Германия пз Марио Гётце
20 Япония нп Рицу Доан
7 Германия нп Ансгар Кнауфф
33 Германия вр Александер Никлас Майер-Шаде
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
3 Германия зщ Вальдемар Антон
23 Германия пз Эмре Джан
10 Германия пз Юлиан Брандт
20 Австрия пз Марсель Забитцер
8 Германия пз Феликс Нмеча
27 Германия нп Карим Адейеми
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Айнтрахт Ф1 : 1 2 : 4Боруссия Д
17.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Боруссия Д
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия Д2 : 0Айнтрахт Ф
17.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Боруссия Д3 : 1Айнтрахт Ф
29.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Ф3 : 3Боруссия Д
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
29.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Боруссия Д
08.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф2 : 3Боруссия Д
14.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д5 : 2Айнтрахт Ф
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия Д1 : 2Айнтрахт Ф
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 6 : 0Айнтрахт Ф
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф1 : 1
19.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Боруссия Д2 : 0
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 1Боруссия Д
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 2
07.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия Д2 : 0
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия Д0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1541
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1532
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1525
8 Унион1521
9 Фрайбург1520
10 Вердер1517
11 Кёльн1516
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1516
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1511
18
Зона вылета
Майнц158

Отзывы и комментарии к матчу

