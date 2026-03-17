Карло Анчелотти признал «Будё-Глимт» сильнейшей командой Европы на сегодняшний день

Дата публикации: 17-03-2026 15:35

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал лучший европейский клуб на сегодняшний день.

«На данный момент «Будё-Глимт» является самой сильной и организованной командой в Европе. Это подтверждается не только их впечатляющими результатами — победами над такими клубами, как «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер» и «Спортинг», — но и структурированной игрой в обороне», — заявил Анчелотти в интервью Footmercato.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Будё-Глимт» уверенно обыграл «Спортинг» с большим счётом 3:0. Ответный поединок состоится сегодня, 17 марта, в 23:00 по московскому времени. Ранее, на стадии плей-офф, норвежская команда сумела по итогам двух встреч обыграть миланский «Интер», что стало заметным достижением в их выступлениях.

Успехи «Будё-Глимт» привлекли внимание многих футбольных экспертов, и сейчас команда считается одним из самых достойных претендентов в европейском футболе. Их стабильность, высококлассная игра и тактическая дисциплина делают их поистине грозной силой на континенте.