«Мне без разницы». Луис Энрике прокомментировал слухи об уходе из «ПСЖ» в команду АПЛ

Дата публикации: 17-03-2026 15:36

 

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед ответной встречей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» прокомментировал недавние слухи о своей возможной работе в клубах английской Премьер-лиги, если он покинет парижский клуб.

«Я не понимаю, о чем вы говорите, и мне это безразлично. Это не имеет никакого значения. Я – тренер „ПСЖ“, и очень доволен возможностью работать с этим великим клубом», — заявил Энрике, цитирует его слова журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, согласно которой несколько клубов АПЛ проявляют интерес к испанскому специалисту. Особое внимание уделяется лондонскому «Челси», с которым «ПСЖ» сейчас соперничает в рамках 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Первый матч, прошедший в Париже, завершился убедительной победой команды Луиса Энрике со счётом 5:2.

Текущая ситуация на тренерском посту в «ПСЖ» вызывает множество вопросов у поклонников и экспертов, однако сам Луис Энрике продолжает сосредотачиваться на работе с клубом. Его слова показывают полную уверенность и преданность команде, несмотря на активный интерес со стороны других топ-клубов европейского футбола.

