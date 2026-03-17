Раскрыты соперники сборной Испании на март после отмены Финалиссимы

Дата публикации: 17-03-2026 15:38

Сборная Испании по футболу проведёт товарищескую игру с национальной командой Сербии вместо отменённого матча Финалиссимы. Встреча запланирована на стадионе «Керамика» в Вильярреале, Испания. Об этом официально сообщила пресс-служба Королевской испанской федерации футбола.

Первоначально, в этот же день, действующие чемпионы Европы должны были встретиться с победителем Кубка Америки 2024 и чемпионом мира 2022 – сборной Аргентины – в рамках турнира Финалиссима. Однако матч, который должен был пройти в Катаре, был отменён вследствие решения УЕФА и КОНМЕБОЛ из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, национальная команда Испании, известная как «Фурия Роха», была запланирована к проведению товарищеского поединка с Египтом 30 марта в Катаре. Этот матч также отменён по тем же причинам. Главный тренер сборной — Луис де ла Фуэнте — планирует объявить окончательный состав команды на предстоящие товарищеские игры в пятницу, 20 марта. Поэтому болельщики ждут официального объявления состава и рассчитывают на достойное выступление своей команды в предстоящих встречах.