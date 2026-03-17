Гвардиола хочет защитника сборной Испании для «Манчестер Сити» за €93 млн

Дата публикации: 17-03-2026 15:38

«Манчестер Сити» намерен приобрести защитника «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро по цене значительно ниже запрашиваемых лондонским клубом €93 млн. Такие данные приводит издание Football Insider.

Как сообщает источник, причиной этому является ухудшение финансового положения «Тоттенхэма», которое усугубляется риском вылета из английской Премьер-лиги. Испанский защитник стал главным приоритетом для укрепления правого фланга обороны команды Хосепа Гвардиолы в предстоящем летнем трансферном окне 2026 года. Несмотря на собственные финансовые затруднения — «Сити» зафиксировал убыток в размере €338 млн по итогам прошедшего сезона — руководство клуба готово инвестировать в приобретение футболиста.

Футбольный эксперт Стефан Борсон отметил, что потеря места в АПЛ приведёт клуб «Тоттенхэм» к утрате порядка £200 млн (€232 млн) от спонсорских соглашений, из-за чего клубу потребуется срочно найти дополнительные средства. Это окажет дополнительное давление на рынок игроков, что, в свою очередь, снизит потенциальную стоимость уходящих футболистов.

Педро Порро ранее выступал за академию «горожан» с 2019 по 2022 год, однако не провёл ни одного официального матча за первую команду Хосепа Гвардиолы. 26-летний испанец присоединился к «Тоттенхэму» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он отметился одним забитым мячом и шестью ассистами в 38 матчах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Порро оценивается примерно в €40 млн.