Инсайдер Романо поделился информацией о перспективах Хвичи Кварацхелии в свете интереса «Арсенала»

Дата публикации: 17-03-2026 15:40

Известный журналист и футбольный инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи о том, что вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия может перейти в «Арсенал». При этом он не исключил, что со стороны «канониров» действительно существует интерес к грузинскому футболисту.

По словам Романо, вокруг возможного трансфера Кварацхелии в лондонский клуб ходит много вопросов. Однако руководство и руководство «ПСЖ» ясно дало понять, что Кварацхелия абсолютно неприкасаем — продажа нападающего исключена, хотя он и выступает за клуб менее полутора лет. Несмотря на то, что «Арсенал» планирует усилить атакующую линию летом как минимум одним новым игроком, учитывая финансовые возможности и состав команды, Хвичи на этот переход точно не рассчитывает. Как отметил инсайдер в своём YouTube-канале, руководство парижан твёрдо намерено удержать этого перспективного игрока и отказывается рассматривать любые предложения по нему.

Кварацхелия присоединился к «Пари Сен-Жермен» в январе 2025 года. За время текущего сезона, в 25-летнем возрасте, он провёл уже 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач, показывая высокую результативность и важность для своего клуба.

Таким образом, несмотря на заинтересованность английского клуба, перспективы перехода грузинского атакующего полузащитника в «Арсенал» на данный момент выглядят крайне маловероятными, учитывая твёрдую позицию руководства «ПСЖ». Вторая половина сезона для Кварацхелии складывается вполне успешно, что подтверждается его статистикой и значимой ролью в составе французской команды.