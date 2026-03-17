«Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта», - сказал Анчелотти игроку «Реала».

Дата публикации: 17-03-2026 15:42

Главный тренер сборной Бразилии, Карло Анчелотти, высоко оценил выступление полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0), где уругваец оформил впечатляющий хет-трик.

Анчелотти отметил: «Хет-трик Вальверде меня не удивил, но его голы были просто потрясающими. После игры я написал ему: „Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта“», — сообщил тренер в интервью ESPN.

В текущем сезоне полузащитник провёл 40 матчей на клубном уровне, забив семь голов и отдав 12 результативных передач. Несмотря на успешную игру в мадридском клубе, 27-летний футболист выступает за сборную Уругвая, за которую сыграл уже 71 матч, забил восемь голов и сделал два ассиста.

Карло Анчелотти явно ценит талант Вальверде и считает, что его футбольные качества заслуживают наивысших похвал, особенно учитывая его вклад в важной игре против сильного соперника. Такую игру игрок показывает регулярно, укрепляя свою позицию в «Реале» и национальной команде.