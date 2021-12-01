Челси - Эвертон 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
16 Декабря 2021, Четверг. 22:45 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Эвертон, которое состоится 16 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|08.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 0
|08.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 0
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|3 : 1
|17.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 0
|11.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 0
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 0
|25.10.2017
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
|27.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 0
|30.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Челси» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.