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Челси - Эвертон 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
16 Декабря 2021, Четверг. 22:45 МСК. АПЛ, 17-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
ЧелсиЭвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Эвертон, которое состоится 16 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
08.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси2 : 0Эвертон
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Эвертон1 : 0Челси
08.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Челси4 : 0Эвертон
07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон3 : 1Челси
17.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Эвертон2 : 0Челси
11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси0 : 0Эвертон
23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Эвертон0 : 0Челси
25.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси2 : 1Эвертон
27.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Челси2 : 0Эвертон
30.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон0 : 3Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Челси» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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