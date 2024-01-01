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Санкт-Паули - РБ Лейпциг 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
22 Сентября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Санкт-Паули
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - РБ Лейпциг, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
21ГерманиязщЛарс Рицка
23ГерманияпзФилипп Трой
39ГерманияпзРоберт Вагнер
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
16ГерманияпзКарло Бухальфа
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
17АнглиянпОладапо Афолаян
1ВенгрияврПетер Гулачи
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
8МалипзАмаду Айдара
18БельгияпзАртур Вермерен
10НидерландыпзХави Симонс
7НорвегиянпАнтонио Нуса
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
12.02.2016Германия - Вторая Бундеслига21-й турСанкт-Паули1 : 0РБ Лейпциг
23.08.2015Германия - Вторая Бундеслига4-й турРБ Лейпциг0 : 1Санкт-Паули
03.05.2015Германия - Вторая Бундеслига31-й турСанкт-Паули1 : 0РБ Лейпциг
23.11.2014Германия - Вторая Бундеслига14-й турРБ Лейпциг4 : 1Санкт-Паули
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур3 : 1Санкт-Паули
30.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур1 : 0Санкт-Паули
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турСанкт-Паули0 : 2
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 3 ДВСанкт-Паули
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Санкт-Паули3 : 0
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1РБ Лейпциг
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турРБ Лейпциг0 : 0
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 3РБ Лейпциг
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турРБ Лейпциг1 : 0
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Фрайбург49
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
4
Лига чемпионов
Унион48
5
Лига Европы
Боруссия Д37
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг37
7 Байер36
8 Хайденхайм46
9 Майнц45
10 Вердер45
11 Штутгарт34
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург33
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Хольштайн41
18
Зона вылета
Санкт-Паули30

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