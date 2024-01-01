Санкт-Паули - РБ Лейпциг 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
22 Сентября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - РБ Лейпциг, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|23
|пз
|Филипп Трой
|39
|пз
|Роберт Вагнер
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|8
|пз
|Амаду Айдара
|18
|пз
|Артур Вермерен
|10
|пз
|Хави Симонс
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Марко Розе
История личных встреч
|12.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|23.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|03.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|23.11.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|3
|7
|7
|Байер
|3
|6
|8
|Хайденхайм
|4
|6
|9
|Майнц
|4
|5
|10
|Вердер
|4
|5
|11
|Штутгарт
|3
|4
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|3
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Санкт-Паули
|3
|0