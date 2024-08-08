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Целе - Истанбул Башакшехир 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Целе
Истанбул Башакшехир

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Истанбул Башакшехир, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Главные тренеры
ИспанияАльберт Риера
ТурцияЧагдаш Атан
История личных встреч
02.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур3 : 1Целе
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчЦеле4 : 1
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 0Целе
15.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 1 ДВЦеле
08.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчЦеле1 : 0
19.10.2024Турция — Суперлига9-й тур1 : 0Истанбул Башакшехир
05.10.2024Турция — Суперлига8-й турИстанбул Башакшехир1 : 1
02.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турИстанбул Башакшехир1 : 2
27.09.2024Турция — Суперлига7-й тур1 : 2Истанбул Башакшехир
18.09.2024Турция — Суперлига3-й тур2 : 0Истанбул Башакшехир
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Серкль Брюгге13
2
1/8 финала
Омония13
3
1/8 финала
Пафос13
4
1/8 финала
Лугано13
5
1/8 финала
Мольде13
6
1/8 финала
Челси13
7
1/8 финала
Витория Гимарайнш13
8
1/8 финала
Ноа13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Хайденхайм13
11
Плей-офф
Ягеллония13
12
Плей-офф
Хартс13
13
Плей-офф
Рапид В13
14
Плей-офф
Легия13
15
Плей-офф
Астана13
16
Плей-офф
Юргорден11
17
Плей-офф
ЛАСК11
18
Плей-офф
Панатинаикос11
19
Плей-офф
АПОЭЛ11
20
Плей-офф
Шэмрок Роверс11
21
Плей-офф
Борац Б-Л11
22
Плей-офф
Истанбул Башакшехир10
23
Плей-офф
Олимпия Л10
24
Плей-офф
Копенгаген10
25 Динамо Мн10
26 Бетис10
27 ТСЦ10
28 Гент10
29 Целе10
30 Млада-Болеслав10
31 ТНС10
32 Петрокуб10
33 ХИК10
34 Ларн10
35 Санкт-Галлен10
36 Викингур Р10

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