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Эвертон - Фулхэм 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
26 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Эвертон
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
18АнглиязщЭшли Янг
19УкраиназщВиталий Миколенко
16МалипзАбдулайе Дукуре
27СенегалпзИдрисса Гейе
11АнглиянпДжек Харрисон
7АнглиянпДуайт Макнил
10СенегалнпИлиман Ндиайе
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
18БразилияпзАндреас Перейра
16НорвегияпзСандер Берге
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
11ИспаниянпАдама Траоре
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
30.01.2024Англия - Премьер-лига22-й турФулхэм0 : 0Эвертон
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финалаЭвертон1 : 1 6 : 7Фулхэм
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турЭвертон0 : 1Фулхэм
15.04.2023Англия - Премьер-лига31-й турЭвертон1 : 3Фулхэм
29.10.2022Англия - Премьер-лига14-й турФулхэм0 : 0Эвертон
14.02.2021Англия - Премьер-лига24-й турЭвертон0 : 2Фулхэм
22.11.2020Англия - Премьер-лига9-й турФулхэм2 : 3Эвертон
13.04.2019Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм2 : 0Эвертон
29.09.2018Англия - Премьер-лига7-й турЭвертон3 : 0Фулхэм
30.03.2014Англия - Премьер-лига32-й турФулхэм1 : 3Эвертон
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур0 : 2Эвертон
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турЭвертон0 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турЭвертон2 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Эвертон
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаЭвертон1 : 1 5 : 6
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турФулхэм1 : 3
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур3 : 2Фулхэм
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур0 : 1Фулхэм
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турФулхэм3 : 1
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финала1 : 1 16 : 15Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль821
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити820
3
Лига чемпионов
Арсенал817
4
Лига чемпионов
Астон Вилла817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион815
6 Челси814
7 Тоттенхэм Хотспур813
8 Ноттингем Форест813
9 Ньюкасл Юнайтед812
10 Фулхэм811
11 Борнмут811
12 Манчестер Юнайтед811
13 Брентфорд810
14 Лестер Сити89
15 Вест Хэм Юнайтед88
16 Эвертон88
17 Ипсвич Таун84
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Саутгемптон81
20
Зона вылета
Вулверхэмптон81

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