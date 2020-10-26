Эвертон - Фулхэм 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
26 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|18
|зщ
|Эшли Янг
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|11
|нп
|Джек Харрисон
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Марку Силва
История личных встреч
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 16 : 15
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|15
|6
|Челси
|8
|14
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|8
|Ноттингем Форест
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|10
|Фулхэм
|8
|11
|11
|Борнмут
|8
|11
|12
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Лестер Сити
|8
|9
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|8
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|8
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|1