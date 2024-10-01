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Кальяри - Болонья 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
29 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Кальяри
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Болонья, которое состоится 29 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Болонья
Болонья
22 Италия вр Симоне Скуффет
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
10 Италия пз Николас Виола
18 Румыния пз Рэзван Марин
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
19 Италия пз Надир Цортеа
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
91 Италия нп Роберто Пикколи
1 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Испания зщ Хуан Миранда
80 Италия пз Джованни Фаббьян
6 Хорватия пз Никола Моро
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
10 Швеция пз Йеспер Карлссон
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
14.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Кальяри2 : 1Болонья
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Болонья2 : 1Кальяри
20.10.2022 Кубок Италии 1/16 финала Болонья1 : 0Кальяри
11.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Кальяри2 : 1Болонья
01.11.2021 Италия - Серия А 11-й тур Болонья2 : 0Кальяри
03.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Кальяри1 : 0Болонья
31.10.2020 Италия - Серия А 6-й тур Болонья3 : 2Кальяри
01.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Болонья1 : 1Кальяри
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Кальяри3 : 2Болонья
10.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Болонья2 : 0Кальяри
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 0Кальяри
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Кальяри3 : 2
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 1Кальяри
30.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 2 : 3Кальяри
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Кальяри1 : 0
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 0Болонья
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 2 : 2Болонья
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Болонья0 : 0
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 0Болонья
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Болонья1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М918
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан814
9 Торино914
10 Эмполи911
11 Рома910
12 Комо99
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона99
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Дженоа96
19
Зона вылета
Венеция95
20
Зона вылета
Лечче95

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