Кальяри - Болонья 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
29 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Болонья, которое состоится 29 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Болонья
Болонья
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|10
|пз
|Николас Виола
|18
|пз
|Рэзван Марин
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|10
|пз
|Йеспер Карлссон
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|20.10.2022
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|11.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|01.11.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|8
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Эмполи
|9
|11
|11
|Рома
|9
|10
|12
|Комо
|9
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Венеция
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лечче
|9
|5