Валвейк - Алмере Сити 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
03 Ноября 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Алмере Сити, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Алмере Сити
Алмере
|21
|вр
|Яник ван Ос
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|30
|пз
|Daouda Weidmann
|22
|пз
|Tim van de Loo
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|18
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|22
|зщ
|Тео Барбе
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|27
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|9
|нп
|Томас Робине
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|15.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 1
|28.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|02.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 4
|27.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|25.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|11
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|10
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|11
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Фортуна
|10
|14
|10
|Виллем II
|11
|12
|11
|Хераклес
|11
|12
|12
|Спарта
|10
|11
|13
|Херенвен
|10
|11
|14
|НЕК Неймеген
|10
|10
|15
|Гронинген
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1