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Валвейк - Алмере Сити 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
03 Ноября 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Валвейк
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Алмере Сити, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Алмере Сити
Алмере
21НидерландыврЯник ван Ос
2НидерландызщЮлиан Леливелд
17КюрасаозщРошон ван Эйма
4НидерландызщЛиам ван Гелдерен
5НидерландыпзХуан Фамилио-Кастильо
24НидерландыпзГодфрид Румерату
30ФранцияпзDaouda Weidmann
22НидерландыпзTim van de Loo
7НидерландыпзДенильо Клеонисе
18НидерландынпСилвестер ван дер Ватер
19НидерландынпРихонелл Маргарет
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
4ИспаниязщРикардо Висус
22ФранциязщТео Барбе
14ГрециязщВасилиос Загаритис
5НидерландызщJochem Ritmeester van de Kamp
19НидерландыпзТом Хайе
8БельгияпзAnas Tahiri
27ФранцияпзЛоган Делорье-Шобе
11ФранциянпЖуниор Кадиль
9ФранциянпТомас Робине
Главные тренеры
НидерландыХенк Фразер
НидерландыХедвигес Мадуро
История личных встреч
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турВалвейк0 : 0Алмере Сити
07.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турАлмере Сити1 : 0Валвейк
15.02.2019Нидерланды - Первый дивизион25-й турВалвейк0 : 1Алмере Сити
28.09.2018Нидерланды - Первый дивизион7-й турАлмере Сити2 : 1Валвейк
02.04.2018Нидерланды - Первый дивизион33-й турВалвейк0 : 4Алмере Сити
27.11.2017Нидерланды - Первый дивизион15-й турАлмере Сити3 : 2Валвейк
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раундВалвейк3 : 1
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур4 : 1Валвейк
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турВалвейк2 : 2
05.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й тур3 : 2Валвейк
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турВалвейк0 : 2
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд3 : 0Алмере Сити
25.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турАлмере Сити1 : 0
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й тур2 : 2Алмере Сити
04.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турАлмере Сити0 : 1
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 0Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Аякс1025
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт922
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте1121
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд1019
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1115
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1112
11 Хераклес1112
12 Спарта1011
13 Херенвен1011
14 НЕК Неймеген1010
15 Гронинген109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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