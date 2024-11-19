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Россия - Сирия 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
19 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи
РоссияСирия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Сирия, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Сирия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Испания Хосе Лана
История личных встреч
15.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Россия11 : 0
05.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Россия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Россия
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Россия4 : 0
20.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Россия8 : 0
14.10.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Сирия1 : 2
11.10.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Сирия1 : 0
09.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Сирия
06.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Сирия
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа B. 6-й тур 5 : 0Сирия
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Сирия. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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