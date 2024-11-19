Россия - Сирия 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
19 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Сирия, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Сирия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Хосе Лана
История личных встреч
|15.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|11 : 0
|05.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|14.10.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|11.10.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|06.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Сирия. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.