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Хорватия U21 - Грузия U21 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 — квалификация, Плей-офф
Хорватия U21
Грузия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия U21 - Грузия U21, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 — квалификация, Плей-офф, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия U21
Грузия U21
Главные тренеры
Хорватия Драган Скочич
Грузия Рамаз Сванадзе
История личных встреч
15.11.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Плей-офф Грузия U211 : 0Хорватия U21
06.09.2016 U21 ЧЕ-2017 Группа 6 Грузия U212 : 2Хорватия U21
03.09.2015 U21 ЧЕ-2017 Группа 6 Хорватия U211 : 0Грузия U21
15.11.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Плей-офф Грузия U211 : 0Хорватия U21
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G Хорватия U213 : 2
11.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G Хорватия U212 : 0
10.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G Хорватия U210 : 2
05.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G Хорватия U212 : 1
15.11.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Плей-офф Грузия U211 : 0Хорватия U21
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа C Грузия U212 : 1
10.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа C 3 : 2Грузия U21
09.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа C 3 : 1Грузия U21
05.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа C Грузия U213 : 0

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