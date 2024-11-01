Хорватия U21 - Грузия U21 19 Ноября прямая трансляция
19 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 — квалификация, Плей-офф
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия U21 - Грузия U21, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 — квалификация, Плей-офф, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия U21
Грузия U21
Главные тренеры
|Драган Скочич
|Рамаз Сванадзе
История личных встреч
|15.11.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Плей-офф
|1 : 0
|06.09.2016
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 6
|2 : 2
|03.09.2015
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 6
|1 : 0
|15.11.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Плей-офф
|1 : 0
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа G
|3 : 2
|11.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа G
|2 : 0
|10.09.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа G
|0 : 2
|05.09.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа G
|2 : 1
|15.11.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Плей-офф
|1 : 0
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа C
|2 : 1
|10.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа C
|3 : 2
|09.09.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа C
|3 : 1
|05.09.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа C
|3 : 0