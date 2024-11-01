Ливерпуль - Реал Мадрид 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Реал Мадрид, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|11
|пз
|Мохамед Салах
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|84
|пз
|Конор Брэдли
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|21
|пз
|Браим Диас
|15
|пз
|Арда Гюлер
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Арне Слот
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|15.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|21.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 5
|28.05.2022
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|14.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|06.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|26.05.2018
|Лига чемпионов
|Финал
|3 : 1
|04.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|22.10.2014
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|10.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|25.02.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 18
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 19
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Штутгарт
|4
|4
|27
|Шахтёр
|4
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|5
|0