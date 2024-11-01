03:10 ()
Свернуть список

Ливерпуль - Реал Мадрид 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ливерпуль
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Реал Мадрид, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
62ИрландияврКивин Келлехер
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
11ЕгипетпзМохамед Салах
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
84Северная ИрландияпзКонор Брэдли
38НидерландыпзРайан Гравенберх
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
7КолумбиянпЛуис Диас
9УругвайнпДарвин Нуньес
1БельгияврТибо Куртуа
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
35ИспаниязщРауль Асенсио
8УругвайпзФедерико Вальверде
10ХорватияпзЛука Модрич
5АнглияпзДжуд Беллингем
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
21ИспанияпзБраим Диас
15ТурцияпзАрда Гюлер
9ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
15.03.2023Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчРеал Мадрид1 : 0Ливерпуль
21.02.2023Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчЛиверпуль2 : 5Реал Мадрид
28.05.2022Лига чемпионовФиналЛиверпуль0 : 1Реал Мадрид
14.04.2021Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчЛиверпуль0 : 0Реал Мадрид
06.04.2021Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 1Ливерпуль
26.05.2018Лига чемпионовФиналРеал Мадрид3 : 1Ливерпуль
04.11.2014Лига чемпионовГруппа B. 4-й турРеал Мадрид1 : 0Ливерпуль
22.10.2014Лига чемпионовГруппа B. 3-й турЛиверпуль0 : 3Реал Мадрид
10.03.2009Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчЛиверпуль4 : 0Реал Мадрид
25.02.2009Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид0 : 1Ливерпуль
24.11.2024Англия — Премьер-лига12-й тур2 : 3Ливерпуль
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турЛиверпуль2 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЛиверпуль4 : 0
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турЛиверпуль2 : 1
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала2 : 3Ливерпуль
24.11.2024Испания — Примера14-й тур0 : 3Реал Мадрид
09.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Мадрид4 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турРеал Мадрид1 : 3
26.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Мадрид0 : 4
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРеал Мадрид5 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Атлетико М59
10
Плей-офф
Милан59
11
Плей-офф
Аталанта48
12
Плей-офф
Манчестер Сити47
13
Плей-офф
Ювентус47
14
Плей-офф
Арсенал47
15
Плей-офф
Байер47
16
Плей-офф
Лилль47
17
Плей-офф
Селтик47
18
Плей-офф
Динамо З47
19
Плей-офф
Бавария46
20
Плей-офф
Реал Мадрид46
21
Плей-офф
Бенфика46
22
Плей-офф
Фейеноорд46
23
Плей-офф
Брюгге46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Штутгарт44
27 Шахтёр44
28 Спарта П54
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close