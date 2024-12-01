Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|10.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0
|16.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|02.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 3
|29.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|4 : 0
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 1
|02.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|4 : 1
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|0 : 0
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 4
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|4 : 2
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|6 : 1
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|0 : 2
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|18
|38
| 2
Повышение
|Бёрнли
|18
|36
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|18
|35
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|18
|33
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|18
|30
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|18
|30
|7
|Вест Бромвич Альбион
|18
|28
|8
|Блэкберн Роверс
|17
|28
|9
|Норвич Сити
|18
|25
|10
|Миллуолл
|17
|25
|11
|Бристоль Сити
|18
|25
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|18
|25
|13
|Суонси Сити
|18
|23
|14
|Сток Сити
|18
|21
|15
|Дерби Каунти
|18
|20
|16
|Ковентри Сити
|18
|18
|17
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|18
|Престон Норт Энд
|18
|18
|19
|Лутон Таун
|18
|18
|20
|Кардифф Сити
|18
|17
|21
|Плимут Аргайл
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|18
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|15
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|16
|13