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Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Норвич Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Норвич Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
16.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Норвич Сити
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Норвич Сити
02.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Норвич Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Норвич Сити
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Норвич Сити1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Норвич Сити4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Норвич Сити
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 1Норвич Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 4
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Норвич Сити4 : 2
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Норвич Сити6 : 1
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Норвич Сити
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Норвич Сити0 : 2
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 2 : 0Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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