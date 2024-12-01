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Куинз Парк Рейнджерс - Престон Норт Энд 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Престон Норт Энд, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Престон Норт Энд
01.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Престон Норт Энд0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Престон Норт Энд
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Престон Норт Энд0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Престон Норт Энд2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Престон Норт Энд
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Престон Норт Энд
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 3Куинз Парк Рейнджерс
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Престон Норт Энд
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Престон Норт Энд1 : 1
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 2Престон Норт Энд
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Престон Норт Энд1 : 1
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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