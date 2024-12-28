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Уотфорд - Кардифф Сити 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Уотфорд
Кардифф Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Кардифф Сити, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
03.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турУотфорд0 : 1Кардифф Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКардифф Сити1 : 1Уотфорд
19.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турУотфорд1 : 3Кардифф Сити
02.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турКардифф Сити1 : 2Уотфорд
13.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турКардифф Сити1 : 2Уотфорд
05.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турУотфорд0 : 1Кардифф Сити
22.02.2019Англия - Премьер-лига27-й турКардифф Сити1 : 5Уотфорд
15.12.2018Англия - Премьер-лига17-й турУотфорд3 : 2Кардифф Сити
28.12.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКардифф Сити2 : 4Уотфорд
29.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турУотфорд0 : 1Кардифф Сити
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турУотфорд2 : 1
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 1Уотфорд
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турУотфорд2 : 1
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур1 : 1Уотфорд
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турУотфорд0 : 0
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур3 : 2Кардифф Сити
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турКардифф Сити0 : 2
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 2Кардифф Сити
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турКардифф Сити0 : 2
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур2 : 2Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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