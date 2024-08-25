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Витория Гимарайнш - АВС 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Витория Гимарайнш
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - АВС, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
АВС
Вила-даз-Авиш
14ПортугалияврБруну Варела
15ИспаниязщОскар Ривас
24ХорватиязщТони Боревкович
13ПортугалиязщЖоау Мендеш
2Португалияпз Мага
20Португалияпз Саму
8ПортугалияпзТомас Гендель
10ПортугалияпзТьягу Силва
18Кабо-ВердепзТелму Арканжу
77ПортугалияпзНуну Сантуш
86КанаданпDieu-Merci Michel
13МексикаврГильермо Очоа
42КолумбиязщCristian Devenish
5ПортугалиязщЖорже Тейшейра
3ПортугалиязщРафаэл Родригеш
6ФранцияпзБаптист Ру
14БразилияпзЛукас Пиазон
25ПортугалияпзТомаш Тавареш
12БразилияпзГуставо Ассунсао
15Испанияпз Хауме
29Кабо-Верденп Зе Луиш
17ЭквадорнпJohn Mercado
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
25.08.2024Португалия — Примейра3-й турАВС1 : 0Витория Гимарайнш
26.01.2025Португалия — Примейра19-й тур1 : 0Витория Гимарайнш
18.01.2025Португалия — Примейра18-й турВитория Гимарайнш2 : 2
12.01.2025Кубок Португалии1/8 финала2 : 1Витория Гимарайнш
03.01.2025Португалия — Примейра17-й турВитория Гимарайнш4 : 4
29.12.2024Португалия — Примейра16-й тур2 : 2Витория Гимарайнш
27.01.2025Португалия — Примейра19-й турАВС1 : 0
19.01.2025Португалия — Примейра18-й тур3 : 1АВС
04.01.2025Португалия — Примейра17-й тур1 : 1АВС
28.12.2024Португалия — Примейра16-й турАВС1 : 1
21.12.2024Португалия — Примейра15-й тур0 : 0АВС
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1947
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1941
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1937
5 Санта-Клара1932
6 Каза Пия1930
7 Витория Гимарайнш1926
8 Эшторил1924
9 Риу Аве1923
10 Морейренсе1923
11 Жил Висенте1922
12 Фамаликан1921
13 Арока1919
14 Насьонал1919
15 АВС1918
16
Стыковая зона
Эштрела1917
17
Зона вылета
Фаренсе1915
18
Зона вылета
Боавишта1912

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