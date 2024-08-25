Витория Гимарайнш - АВС 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - АВС, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
АВС
Вила-даз-Авиш
|14
|вр
|Бруну Варела
|15
|зщ
|Оскар Ривас
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|2
|пз
|Мага
|20
|пз
|Саму
|8
|пз
|Томас Гендель
|10
|пз
|Тьягу Силва
|18
|пз
|Телму Арканжу
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|86
|нп
|Dieu-Merci Michel
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|6
|пз
|Баптист Ру
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|25
|пз
|Томаш Тавареш
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|29
|нп
|Зе Луиш
|17
|нп
|John Mercado
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|19
|47
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|19
|41
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|19
|37
|5
|Санта-Клара
|19
|32
|6
|Каза Пия
|19
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|19
|26
|8
|Эшторил
|19
|24
|9
|Риу Аве
|19
|23
|10
|Морейренсе
|19
|23
|11
|Жил Висенте
|19
|22
|12
|Фамаликан
|19
|21
|13
|Арока
|19
|19
|14
|Насьонал
|19
|19
|15
|АВС
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|19
|12