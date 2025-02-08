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Фамаликан - Витория Гимарайнш 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 22:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
08 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Фамаликан
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Витория Гимарайнш, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
25 Черногория вр Лазар Царевич
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
4 Албания зщ Энеа Михай
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
5 Португалия зщ Рафа Соареш
14 Португалия зщ Mathias De Amorim
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
20 Португалия пз Gustavo Sa
11 Испания нп Oscar Aranda
29 Чехия нп Вацлав Сейк
14 Португалия вр Бруну Варела
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
2 Португалия пз Мага
20 Португалия пз Саму
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
11 Португалия пз Умаро Эмбало
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Фамаликан
09.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Фамаликан
08.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Фамаликан1 : 3Витория Гимарайнш
14.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан2 : 1Витория Гимарайнш
31.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Фамаликан
06.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Фамаликан
01.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Фамаликан1 : 2Витория Гимарайнш
12.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Фамаликан
24.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Фамаликан0 : 1Витория Гимарайнш
08.02.2020 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 7Витория Гимарайнш
31.01.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 2Фамаликан
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан0 : 0
17.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 4 : 0Фамаликан
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1Фамаликан
30.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан1 : 2
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш2 : 2
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 1Витория Гимарайнш
03.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш4 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2044
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2040
5 Санта-Клара2035
6 Каза Пия2030
7 Витория Гимарайнш2029
8 Эшторил2027
9 Фамаликан2024
10 Риу Аве2024
11 Морейренсе2023
12 Жил Висенте2022
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС2018
16
Стыковая зона
Эштрела2017
17
Зона вылета
Фаренсе2015
18
Зона вылета
Боавишта2012

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