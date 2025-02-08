Фамаликан - Витория Гимарайнш 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 22:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
08 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Витория Гимарайнш, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|25
|вр
|Лазар Царевич
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|4
|зщ
|Энеа Михай
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|14
|зщ
|Mathias De Amorim
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Вацлав Сейк
|14
|вр
|Бруну Варела
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|2
|пз
|Мага
|20
|пз
|Саму
|18
|пз
|Телму Арканжу
|11
|пз
|Умаро Эмбало
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|14.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|31.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|06.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 2
|12.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 1
|08.02.2020
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 7
|31.01.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|20
|44
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|20
|40
|5
|Санта-Клара
|20
|35
|6
|Каза Пия
|20
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|20
|24
|10
|Риу Аве
|20
|24
|11
|Морейренсе
|20
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12