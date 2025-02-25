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Вулверхэмптон - Фулхэм 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2025 21:30
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
25 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Вулверхэмптон
Фулхэм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Фулхэм, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Фулхэм
Лондон
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
5 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
10 Бразилия нп Матеус Кунья
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
18 Бразилия пз Андреас Перейра
11 Испания нп Адама Траоре
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Португалия Марку Силва
История личных встреч
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 4Вулверхэмптон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон2 : 1Фулхэм
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм3 : 2Вулверхэмптон
24.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 1Вулверхэмптон
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон0 : 0Фулхэм
09.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Фулхэм0 : 1Вулверхэмптон
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 0Фулхэм
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон1 : 0Фулхэм
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Фулхэм1 : 1Вулверхэмптон
24.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Фулхэм2 : 0Вулверхэмптон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Вулверхэмптон
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Вулверхэмптон
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон2 : 0
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Вулверхэмптон0 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Фулхэм0 : 2
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Фулхэм2 : 1
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Фулхэм
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Фулхэм
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2764
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2647
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2644
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2644
6 Борнмут2643
7 Челси2643
8 Астон Вилла2742
9 Брайтон энд Хоув Альбион2640
10 Фулхэм2639
11 Брентфорд2637
12 Тоттенхэм Хотспур2633
13 Кристал Пэлас2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2622
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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