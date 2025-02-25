Вулверхэмптон - Фулхэм 25 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 25-02-2025 21:30
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
25 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Фулхэм, которое состоится 25 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|нп
|Матеус Кунья
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|18
|пз
|Андреас Перейра
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Марку Силва
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|24.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|09.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|26
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|44
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|44
|6
|Борнмут
|26
|43
|7
|Челси
|26
|43
|8
|Астон Вилла
|27
|42
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|40
|10
|Фулхэм
|26
|39
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|13
|Кристал Пэлас
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9