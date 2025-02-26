Ливерпуль - Ньюкасл 26 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-02-2025 22:15
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
26 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|28
|пз
|Джо Уиллок
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Арне Слот
|Эдди Хау
История личных встреч
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 2
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|19.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 3
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 3
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|26
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|44
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|44
|6
|Борнмут
|27
|43
|7
|Челси
|26
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9