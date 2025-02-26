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Ливерпуль - Ньюкасл 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 22:15
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
26 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
21 Греция зщ Константинос Цимикас
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
28 Англия пз Джо Уиллок
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Англия Эдди Хау
История личных встреч
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Ливерпуль
01.01.2024 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ливерпуль4 : 2Ньюкасл Юнайтед
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Ливерпуль
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Ливерпуль
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль2 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Ливерпуль
16.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ливерпуль
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Ливерпуль
19.02.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 2Ливерпуль
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль2 : 1
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Ливерпуль
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 0Ливерпуль
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 4 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 3Ньюкасл Юнайтед
05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед2 : 0
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2764
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2647
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2644
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2644
6 Борнмут2743
7 Челси2643
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2637
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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