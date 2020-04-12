Каза Пия - Порту 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
12 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Порту, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Порту
Порту
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|89
|пз
|Адриан Краев
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|14
|нп
|Мигел Соуза
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|80
|нп
|Pablo
|99
|вр
|Диогу Кошта
|97
|зщ
|Зе Педру
|5
|зщ
|Иван Маркано
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Самуэль Агехова
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|05.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|28
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|28
|56
|5
|Санта-Клара
|28
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|45
|7
|Фамаликан
|28
|40
|8
|Каза Пия
|28
|40
|9
|Эшторил
|28
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Риу Аве
|28
|29
|12
|Арока
|28
|29
|13
|Насьонал
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|26
|15
|Эштрела
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|28
|18
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|28
|18