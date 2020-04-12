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Каза Пия - Порту 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
12 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия);
Каза Пия
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Порту, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Порту
Порту
1Коста-РикаврПатрик Секейра
4ПортугалиязщЖоау Голарт
6ПортугалиязщЖозе Фонте
2КамерунзщDuplexe Tchamba
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
89БолгарияпзАдриан Краев
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
29ФранцияпзЖереми Ливолан
14ПортугалиянпМигел Соуза
90БразилиянпДиас Морейра Кассиано
80Бразилиянп Pablo
99ПортугалияврДиогу Кошта
97Португалиязщ Зе Педру
5ИспаниязщИван Маркано
23ПортугалиязщЖоау Мариу
74ПортугалиязщФрансишку Моура
11Бразилиязщ Пепе
6КанадапзСтефен Эуштакиу
22АргентинапзАлан Варела
10ПортугалияпзФабиу Виейра
86ПортугалияпзРодригу Мора
9ИспаниянпСамуэль Агехова
Главные тренеры
АргентинаМартин Ансельми
История личных встреч
02.12.2024Португалия — Примейра12-й турПорту2 : 0Каза Пия
21.04.2024Португалия — Примейра30-й турКаза Пия1 : 2Порту
09.12.2023Португалия — Примейра13-й турПорту3 : 1Каза Пия
14.05.2023Португалия - Примейра32-й турПорту2 : 1Каза Пия
07.01.2023Португалия - Примейра15-й турКаза Пия0 : 0Порту
05.12.2019Португалия - Кубок лигиГруппа D. 2-й турКаза Пия0 : 3Порту
07.04.2025Португалия — Примейра28-й тур0 : 0Каза Пия
29.03.2025Португалия — Примейра27-й турКаза Пия2 : 1
16.03.2025Португалия — Примейра26-й тур3 : 1Каза Пия
09.03.2025Португалия — Примейра25-й турКаза Пия1 : 3
01.03.2025Португалия — Примейра24-й тур1 : 0Каза Пия
06.04.2025Португалия — Примейра28-й турПорту1 : 4
30.03.2025Португалия — Примейра27-й тур1 : 2Порту
15.03.2025Португалия — Примейра26-й турПорту2 : 0
08.03.2025Португалия — Примейра25-й тур1 : 0Порту
01.03.2025Португалия — Примейра24-й тур0 : 2Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2868
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2866
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2857
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2856
5 Санта-Клара2846
6 Витория Гимарайнш2845
7 Фамаликан2840
8 Каза Пия2840
9 Эшторил2839
10 Морейренсе2835
11 Риу Аве2829
12 Арока2829
13 Насьонал2829
14 Жил Висенте2826
15 Эштрела2826
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2818
18
Зона вылета
Боавишта2818

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