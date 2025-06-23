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Ред Булл Зальцбург - Аль-Хиляль 23 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 23-06-2025 00:00
Стадион: Ауди Филд (Вашингтон, США), вместимость: 20504
23 Июня 2025 года в 01:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 2-й тур
Ред Булл Зальцбург
Аль-Хиляль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Аль-Хиляль, которое состоится 23 Июня 2025 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ауди Филд (Вашингтон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Германия Томас Леч
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур 1 : 2Ред Булл Зальцбург
24.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Ред Булл Зальцбург4 : 2
18.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 1 : 2Ред Булл Зальцбург
09.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 30-й тур 4 : 2Ред Булл Зальцбург
04.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 29-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 0
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Хиляль2 : 0
21.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
16.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур 3 : 4Аль-Хиляль
12.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур Аль-Хиляль4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Бенфика11
3 Бока Хуниорс11
4 Окленд Сити10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси13
2
1/8 финала
Фламенго13
3 Леон00
4 Эсперанс10
5 Лос-Анджелес10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт13
2
1/8 финала
Интер М11
3 Монтеррей11
4 Урава Ред Даймондс10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Мамелоди Сандаунз13
2
1/8 финала
Боруссия Д11
3 Флуминенсе11
4 Ульсан Хёндэ10
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад10
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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