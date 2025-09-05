05:30 ()
Черногория - Чехия 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 20:45
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
05 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 5-й тур
Черногория
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Чехия, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Чехия
Главные тренеры
Хорватия Роберт Просинечки
Чехия Иван Гашек
История личных встреч
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 3-й тур Чехия2 : 0Черногория
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Черногория1 : 4Чехия
10.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа A. 6-й тур Черногория0 : 3Чехия
10.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа A. 4-й тур Чехия3 : 0Черногория
15.11.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Плей-офф. 2-й матч Черногория0 : 1Чехия
11.11.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Плей-офф. 1-й матч Чехия2 : 0Черногория
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия24
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

