Ювентус - Боруссия Д 16 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-09-2025 21:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
16 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Боруссия Д, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Нико Ковач
История личных встреч
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|25.07.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июль 2015
|2 : 0
|18.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 3
|24.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
