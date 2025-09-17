Ливерпуль - Атлетико М 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 21:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
17 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Атлетико М, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Алисон Бекер
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|пз
|Мохамед Салах
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|22
|нп
|Уго Экитике
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Арне Слот
|Арне Слот
|Диего Симеоне
История личных встреч
|03.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|2 : 3
|11.03.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 3 ДВ
|18.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.08.2017
|Ауди Кап - 2017
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|29.04.2010
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|22.04.2010
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|04.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1
|22.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|25.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|15.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 2
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
