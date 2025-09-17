03:32 ()
Свернуть список

Ливерпуль - Атлетико М 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 21:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
17 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ливерпуль
Атлетико М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Атлетико М, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 Бразилия вр Алисон Бекер
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет пз Мохамед Салах
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
22 Франция нп Уго Экитике
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
24 Испания зщ Робен Ле Норман
15 Франция зщ Клеман Лангле
3 Италия зщ Маттео Руджери
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Пабло Барриос
4 Англия пз Конор Галлахер
7 Франция нп Антуан Гризманн
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Нидерланды Арне Слот
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
03.11.2021 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Ливерпуль2 : 0Атлетико М
19.10.2021 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Атлетико М2 : 3Ливерпуль
11.03.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль2 : 3 ДВАтлетико М
18.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Атлетико М1 : 0Ливерпуль
02.08.2017 Ауди Кап - 2017 Финал Атлетико М1 : 1 5 : 4Ливерпуль
29.04.2010 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Ливерпуль2 : 1 ДВАтлетико М
22.04.2010 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Атлетико М1 : 0Ливерпуль
04.11.2008 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Ливерпуль1 : 1Атлетико М
22.10.2008 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Атлетико М1 : 1Ливерпуль
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ливерпуль
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ливерпуль1 : 0
25.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 3Ливерпуль
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ливерпуль4 : 2
10.08.2025 Суперкубок Англии — 2025 Финал 2 : 2 3 : 2Ливерпуль
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Атлетико М2 : 0
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1Атлетико М
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Атлетико М1 : 1
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Атлетико М
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Атлетико М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Пафос00
2
1/8 финала
Карабах00
3
1/8 финала
Кайрат00
4
1/8 финала
Брюгге00
5
1/8 финала
Копенгаген00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Бенфика00
8
1/8 финала
Славия П00
9
Плей-офф
Юнион00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Атлетик Б00
12
Плей-офф
Челси00
13
Плей-офф
Манчестер Сити00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
16
Плей-офф
Марсель00
17
Плей-офф
Аякс00
18
Плей-офф
Реал Мадрид00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
24
Плей-офф
Ливерпуль00
25 Спортинг00
26 Боруссия Д00
27 Айнтрахт Ф00
28 Бавария00
29 Арсенал00
30 Монако00
31 ПСЖ00
32 Наполи00
33 Ювентус00
34 Атлетико М00
35 Вильярреал00
36 Ньюкасл Юнайтед00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close