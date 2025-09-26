Кудровка - Эпицентр 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 17:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
26 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Эпицентр, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кудровка
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|11.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 5
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|6
|14
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|6
|14
| 3
Лига конференций
|Колос
|6
|14
|4
|Кривбасс
|6
|12
|5
|Металлист 1925
|6
|11
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|10
|7
|Полесье
|6
|9
|8
|Оболонь-Бровар
|6
|8
|9
|Верес
|6
|7
|10
|Заря
|6
|7
|11
|Карпаты
|6
|7
|12
|Кудровка
|6
|7
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Полтава
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|6
|3