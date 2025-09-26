01:29 ()
Кудровка - Эпицентр 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 17:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
26 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Кудровка
Эпицентр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Эпицентр, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Кудровка
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Кудровка
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Кудровка2 : 2
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Кудровка3 : 1
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Кудровка
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Эпицентр4 : 5
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Эпицентр
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Эпицентр
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Эпицентр1 : 4
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Эпицентр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К614
2
Лига конференций
Шахтёр614
3
Лига конференций
Колос614
4 Кривбасс612
5 Металлист 1925611
6 ЛНЗ Черкассы610
7 Полесье69
8 Оболонь-Бровар68
9 Верес67
10 Заря67
11 Карпаты67
12 Кудровка67
13
Стыковая зона
Александрия64
14
Стыковая зона
Полтава64
15
Зона вылета
Эпицентр63
16
Зона вылета
Рух В63

