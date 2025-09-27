Волендам - ПЕК Зволле 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 18:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
27 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - ПЕК Зволле, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Волендам
ПЕК Зволле
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 5
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|24.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|15.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|6
|12
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|6
|9
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|Спарта
|6
|9
|11
|Твенте
|6
|7
|12
|ПЕК Зволле
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|6
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0