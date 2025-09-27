04:06 ()
Суббота 27 сентября
Волендам - ПЕК Зволле 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 18:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
27 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Волендам
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - ПЕК Зволле, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
История личных встреч
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПЕК Зволле1 : 1Волендам
02.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Волендам0 : 5ПЕК Зволле
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Волендам1 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 0Волендам
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Волендам1 : 1
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2Волендам
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Волендам2 : 2
24.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПЕК Зволле0 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле0 : 2
15.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 0 : 2ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
3
Лига чемпионов
Аякс612
4
Лига Европы
АЗ Алкмар612
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген612
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт69
9 Гоу Эхед Иглс69
10 Спарта69
11 Твенте67
12 ПЕК Зволле67
13 НАК Бреда67
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

