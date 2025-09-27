04:09 ()
Суббота 27 сентября
Актобе - Кызыл-Жар 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 16:00
27 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Актобе
Кызыл-Жар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Кызыл-Жар, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Кызыл-Жар
Петропавловск
Главные тренеры
Беларусь Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кызыл-Жар1 : 1Актобе
28.07.2024 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Актобе2 : 0Кызыл-Жар
12.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Кызыл-Жар0 : 2Актобе
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кызыл-Жар0 : 0Актобе
02.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Актобе1 : 3Кызыл-Жар
05.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Актобе1 : 0Кызыл-Жар
16.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кызыл-Жар1 : 1Актобе
22.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Актобе1 : 1Кызыл-Жар
13.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кызыл-Жар1 : 2Актобе
27.10.2018 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Актобе1 : 0Кызыл-Жар
20.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Актобе
14.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 1 : 0Актобе
24.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Актобе3 : 2
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Актобе2 : 1
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Актобе
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Кызыл-Жар3 : 1
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Кызыл-Жар
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Кызыл-Жар1 : 1
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Кызыл-Жар
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кызыл-Жар0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2352
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2350
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2347
4 Актобе2339
5 Елимай2339
6 Окжетпес2332
7 Ордабасы2331
8 Женис2331
9 Кызыл-Жар2324
10 Жетысу2321
11 Улытау2321
12 Кайсар2320
13 Туран2316
14
Зона вылета
Атырау2315

