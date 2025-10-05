00:12 ()
Сельта - Атлетико М 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 21:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
05 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Сельта
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетико М, которое состоится 05 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Атлетико М
Мадрид
13РумынияврЙонуц Раду
32ИспаниязщХави Родригес
24ИспаниязщКарлос Домингес
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
22ИспанияпзУго Сотело
6ГвинеяпзИлаш Мориба
23ИспаниянпУго Альварес
18ИспаниянпПабло Дуран
9ИспаниянпФерран Жутгла
15ИспаниянпБрайан Сарагоса
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
15ФранциязщКлеман Лангле
17СловакиязщДавид Ганцко
14ИспанияпзМаркос Льоренте
8ИспанияпзПабло Барриос
6Испанияпз Коке
23АргентинапзНиколас Гонсалес
20АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
15.02.2025Испания — Примера24-й турАтлетико М1 : 1Сельта
26.09.2024Испания — Примера7-й турСельта0 : 1Атлетико М
12.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетико М1 : 0Сельта
21.10.2023Испания - Примера10-й турСельта0 : 3Атлетико М
12.02.2023Испания - Примера21-й турСельта0 : 1Атлетико М
10.09.2022Испания - Примера5-й турАтлетико М4 : 1Сельта
26.02.2022Испания - Примера26-й турАтлетико М2 : 0Сельта
15.08.2021Испания - Примера1-й турСельта1 : 2Атлетико М
08.02.2021Испания - Примера22-й турАтлетико М2 : 2Сельта
17.10.2020Испания - Примера6-й турСельта0 : 2Атлетико М
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турСельта3 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 1Сельта
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Сельта
21.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 1Сельта
14.09.2025Испания — Примера4-й турСельта1 : 1
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАтлетико М5 : 1
27.09.2025Испания — Примера7-й турАтлетико М5 : 2
24.09.2025Испания — Примера6-й турАтлетико М3 : 2
21.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 1Атлетико М
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 2Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе811
9 Атлетик Б710
10 Осасуна810
11 Севилья710
12 Алавес78
13 Валенсия88
14 Леванте88
15 Овьедо86
16 Жирона86
17 Реал Сосьедад75
18
Зона вылета
Сельта75
19
Зона вылета
Райо Вальекано75
20
Зона вылета
Мальорка75

Отзывы и комментарии к матчу

