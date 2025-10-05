Сельта - Атлетико М 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 21:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
05 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетико М, которое состоится 05 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|22
|пз
|Уго Сотело
|6
|пз
|Илаш Мориба
|23
|нп
|Уго Альварес
|18
|нп
|Пабло Дуран
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|08.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 2
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|8
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Осасуна
|8
|10
|11
|Севилья
|7
|10
|12
|Алавес
|7
|8
|13
|Валенсия
|8
|8
|14
|Леванте
|8
|8
|15
|Овьедо
|8
|6
|16
|Жирона
|8
|6
|17
|Реал Сосьедад
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Райо Вальекано
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5