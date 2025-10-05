00:12 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Свернуть список

Штутгарт - Хайденхайм 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
05 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Штутгарт
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хайденхайм, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
14 Швейцария зщ Лука Хакес
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
8 Португалия нп Тьягу Томаш
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
18 Германия нп Джейми Левелинг
41 Германия вр Диант Рамай
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
3 Германия пз Ян Шёппнер
16 Германия пз Юлиан Нихюс
30 Германия пз Никлас Дорш
31 Германия пз Сирлорд Конте
22 Германия пз Арийон Ибрахимович
29 Дания нп Миккель Кауфманн
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
25.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Штутгарт0 : 1Хайденхайм
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Хайденхайм1 : 3Штутгарт
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Штутгарт3 : 3Хайденхайм
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Хайденхайм2 : 0Штутгарт
29.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Штутгарт3 : 0Хайденхайм
04.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 2Штутгарт
17.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Хайденхайм1 : 2Штутгарт
09.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Штутгарт1 : 2Хайденхайм
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 2 : 0Штутгарт
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 2Штутгарт
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Штутгарт2 : 1
19.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Штутгарт2 : 0
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 3 : 1Штутгарт
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Хайденхайм2 : 1
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 1Хайденхайм
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Хайденхайм0 : 2
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 2 : 0Хайденхайм
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Хайденхайм1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Байер611
5
Лига Европы
Кёльн610
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф59
7 Штутгарт59
8 Фрайбург57
9 Санкт-Паули67
10 Хоффенхайм67
11 Вердер67
12 Унион67
13 Аугсбург66
14 Вольфсбург65
15 Гамбург55
16
Стыковая зона
Майнц54
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close