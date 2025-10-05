Штутгарт - Хайденхайм 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
05 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хайденхайм, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|14
|зщ
|Лука Хакес
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|8
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|41
|вр
|Диант Рамай
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|31
|пз
|Сирлорд Конте
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|29
|нп
|Миккель Кауфманн
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Франк Шмидт
История личных встреч
|25.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|04.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|17.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|09.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Кёльн
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|5
|9
|7
|Штутгарт
|5
|9
|8
|Фрайбург
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|6
|7
|10
|Хоффенхайм
|6
|7
|11
|Вердер
|6
|7
|12
|Унион
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|6
|14
|Вольфсбург
|6
|5
|15
|Гамбург
|5
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|2