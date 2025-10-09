Польша - Новая Зеландия 09 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Новая Зеландия, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на .
Составы команд
Польша
Новая Зеландия
Главные тренеры
|Даррен Базели
История личных встреч
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 6-й тур
|3 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 4-й тур
|2 : 1
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|24.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа G. 2-й тур
|2 : 0
|09.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|05.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|11.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|08.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|18.11.2024
|ЧМ-2026 — Океания
|World Cup Qualification OFC 2nd Round Grp. B. 3-й тур
|0 : 8