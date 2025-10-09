21:55 ()
Польша - Новая Зеландия 09 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Польша
Новая Зеландия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Новая Зеландия, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Польша
Новая Зеландия
Англия Даррен Базели
История личных встреч
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 6-й тур Польша3 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 5-й тур 1 : 1Польша
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур 2 : 1Польша
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Польша2 : 0
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 2-й тур Польша2 : 0
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Новая Зеландия1 : 3
05.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Новая Зеландия
11.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Новая Зеландия1 : 2
08.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Новая Зеландия1 : 0
18.11.2024 ЧМ-2026 — Океания World Cup Qualification OFC 2nd Round Grp. B. 3-й тур 0 : 8Новая Зеландия

Отзывы и комментарии к матчу

