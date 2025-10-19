23:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Ордабасы - Окжетпес 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 15:00
19 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Ордабасы
Окжетпес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Окжетпес, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
21.06.2025Казахстан — Премьер-лига13-й турОкжетпес0 : 1Ордабасы
10.07.2023Казахстан - Премьер-лига17-й турОкжетпес0 : 4Ордабасы
21.05.2023Казахстан - Премьер-лига10-й турОрдабасы1 : 0Окжетпес
30.11.2020Казахстан - Премьер-лига22-й турОкжетпес1 : 3Ордабасы
07.03.2020Казахстан - Премьер-лига1-й турОрдабасы1 : 0Окжетпес
17.08.2019Казахстан - Премьер-лига23-й турОкжетпес0 : 4Ордабасы
31.05.2019Казахстан - Премьер-лига13-й турОрдабасы3 : 0Окжетпес
31.03.2019Казахстан - Премьер-лига3-й турОкжетпес0 : 0Ордабасы
05.11.2017Казахстан - Премьер-лига33-й турОрдабасы3 : 2Окжетпес
28.05.2017Казахстан - Премьер-лига14-й турОкжетпес1 : 2Ордабасы
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й тур2 : 1Ордабасы
24.09.2025Казахстан — Премьер-лига9-й тур1 : 0Ордабасы
13.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й турОрдабасы2 : 1
24.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й тур2 : 1Ордабасы
17.08.2025Казахстан — Премьер-лига21-й турОрдабасы2 : 3
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й турОкжетпес1 : 2
13.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й тур3 : 1Окжетпес
31.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й турОкжетпес0 : 1
17.08.2025Казахстан — Премьер-лига21-й тур2 : 1Окжетпес
09.08.2025Казахстан — Премьер-лига20-й турОкжетпес3 : 2 Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2558
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2453
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2450
4 Елимай2545
5 Актобе2442
6 Женис2535
7 Окжетпес2432
8 Ордабасы2431
9 Кызыл-Жар2524
10 Улытау2522
11 Кайсар2521
12 Жетысу2421
13 Атырау2519
14
Зона вылета
Туран2516

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close