Нафтан - Динамо Мн 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 13:00
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
25 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Динамо Мн, которое состоится 25 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|13.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|07.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|09.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|10.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|08.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|5 : 3
|25.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|4 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|5 : 0
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|25
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|25
|47
|4
|Торпедо-БелАЗ
|24
|44
|5
|Динамо-Брест
|25
|44
|6
|Ислочь
|25
|43
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|24
|38
|9
|БАТЭ
|25
|30
|10
|Гомель
|24
|30
|11
|Витебск
|25
|27
|12
|Арсенал Дз
|25
|26
|13
|Нафтан
|25
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|26
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|25
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|25
|11