Нафтан - Динамо Мн 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 13:00
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
25 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Нафтан
Динамо Мн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Динамо Мн, которое состоится 25 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо Мн1 : 0Нафтан
13.10.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 2Динамо Мн
07.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 2Нафтан
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 3Динамо Мн
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн3 : 1Нафтан
07.08.2017 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Нафтан0 : 4Динамо Мн
09.04.2017 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо Мн1 : 0Нафтан
10.09.2016 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн3 : 1Нафтан
08.05.2016 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан1 : 1Динамо Мн
26.09.2015 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Нафтан2 : 2Динамо Мн
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 0Нафтан
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Нафтан5 : 3
25.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 4 : 2Нафтан
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Нафтан5 : 0
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Нафтан
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 0
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 3Динамо Мн
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 2Динамо Мн
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 2Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2555
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2449
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2547
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2642
8 Неман2438
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2525
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2518
16
Зона вылета
Молодечно2511

