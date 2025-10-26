20:20 ()
Фейеноорд - ПСВ Эйндховен 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 15:30
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
26 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Фейеноорд
ПСВ Эйндховен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - ПСВ Эйндховен, которое состоится 26 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
22ГерманияврТимон Велленройтер
26НидерландызщДживайро Рид
5НидерландызщГейс Смал
15АвстралиязщДжордан Бос
4ЯпониязщЦуёси Ватанабэ
14НидерландыпзСем Стейн
28МароккопзУссама Таргаллин
40ИталияпзЛучано Валенте
23АлжирпзАнис Хадж Мусса
16СловакияпзЛео Сауэр
9ЯпониянпАясэ Уэда
32ЧехияврМатей Коварж
3ИспаниязщЯрек Гонсёровски
2НидерландызщАнасс Салах-Эддин
17БразилиязщМауро Жуниор
6НидерландызщРайан Фламинго
23НидерландыпзЙоей Верман
34МароккопзИсмаэль Сайбари
20НидерландыпзГус Тиль
22НидерландыпзЙерди Схаутен
5ХорватиянпИван Перишич
27РумыниянпДеннис Ман
Главные тренеры
НидерландыРобин ван Перси
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд2 : 3ПСВ Эйндховен
05.02.2025Кубок Нидерландов1/4 финалаПСВ Эйндховен2 : 0Фейеноорд
22.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турПСВ Эйндховен3 : 0Фейеноорд
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024ФиналПСВ Эйндховен4 : 4 2 : 4Фейеноорд
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турПСВ Эйндховен2 : 2Фейеноорд
24.01.2024Кубок Нидерландов1/8 финалаФейеноорд1 : 0ПСВ Эйндховен
03.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турФейеноорд1 : 2ПСВ Эйндховен
04.08.2023Суперкубок Нидерландов 2023ФиналФейеноорд0 : 1ПСВ Эйндховен
05.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турФейеноорд2 : 2ПСВ Эйндховен
18.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турПСВ Эйндховен4 : 3Фейеноорд
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турФейеноорд3 : 1
19.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й тур0 : 7Фейеноорд
05.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й турФейеноорд3 : 2
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турФейеноорд0 : 2
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур0 : 1Фейеноорд
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турПСВ Эйндховен6 : 2
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й турПСВ Эйндховен2 : 1
04.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур0 : 4ПСВ Эйндховен
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 1ПСВ Эйндховен
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 2ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд925
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен922
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар918
4
Лига Европы
Аякс916
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген915
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт913
9 Херенвен1013
10 Фортуна913
11 Спарта913
12 Гоу Эхед Иглс910
13 НАК Бреда109
14 Эксельсиор99
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Телстар97
17
Зона вылета
Волендам97
18
Зона вылета
Хераклес93

