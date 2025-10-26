Фейеноорд - ПСВ Эйндховен 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 15:30
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
26 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды).
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|5
|зщ
|Гейс Смал
|15
|зщ
|Джордан Бос
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|14
|пз
|Сем Стейн
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|40
|пз
|Лучано Валенте
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|16
|пз
|Лео Сауэр
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|32
|вр
|Матей Коварж
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|5
|нп
|Иван Перишич
|27
|нп
|Деннис Ман
Главные тренеры
|Робин ван Перси
|Петер Бош
История личных встреч
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 0
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|24.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 0
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|04.08.2023
|Суперкубок Нидерландов 2023
|Финал
|0 : 1
|05.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 2
|18.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 3
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 7
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 4
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|18
| 4
Лига Европы
|Аякс
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|9
|13
|9
|Херенвен
|10
|13
|10
|Фортуна
|9
|13
|11
|Спарта
|9
|13
|12
|Гоу Эхед Иглс
|9
|10
|13
|НАК Бреда
|10
|9
|14
|Эксельсиор
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Волендам
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|9
|3