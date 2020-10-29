23:03 ()
Болонья - Торино 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
29 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Болонья
Торино

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 29 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Торино
Турин
1ПольшаврЛукаш Скорупски
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
80ИталияпзДжованни Фаббьян
20ИталияпзНадир Цортеа
7ИталиянпРиккардо Орсолини
28ИталиянпНиколо Камбьяги
9АргентинанпСантьяго Кастро
1ИталияврАльберто Палеари
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
34ИталиязщКристиано Бираги
61ФранцияпзАдриен Тамез
16НорвегияпзМаркус Педерсен
22ИталияпзЧезаре Казадей
32АлбанияпзКристьян Аслани
10ХорватияпзНикола Влашич
19ШотландиянпЧе Адамс
18АргентинанпДжованни Симеоне
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияМарко Барони
История личных встреч
14.02.2025Италия — Серия А25-й турБолонья3 : 2Торино
21.12.2024Италия — Серия А17-й турТорино0 : 2Болонья
03.05.2024Италия - Серия А35-й турТорино0 : 0Болонья
27.11.2023Италия - Серия А13-й турБолонья2 : 0Торино
06.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турТорино1 : 0Болонья
06.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турБолонья2 : 1Торино
06.03.2022Италия - Серия А28-й турБолонья0 : 0Торино
12.12.2021Италия - Серия А17-й турТорино2 : 1Болонья
21.04.2021Италия - Серия А32-й турБолонья1 : 1Торино
20.12.2020Италия - Серия А13-й турТорино1 : 1Болонья
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 2Болонья
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 2Болонья
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 2Болонья
05.10.2025Италия — Серия А6-й турБолонья4 : 0
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турБолонья1 : 1
26.10.2025Италия — Серия А8-й турТорино2 : 1
18.10.2025Италия — Серия А7-й турТорино1 : 0
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур3 : 3Торино
29.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 1Торино
25.09.2025Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи818
2
Лига чемпионов
Рома818
3
Лига чемпионов
Милан817
4
Лига чемпионов
Интер М815
5
Лига Европы
Болонья814
6
Лига конференций
Комо813
7 Аталанта812
8 Ювентус812
9 Удинезе812
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма87
16 Лечче86
17 Верона85
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

