Болонья - Торино 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
29 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Торино, которое состоится 29 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Торино
Турин
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|20
|пз
|Надир Цортеа
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|1
|вр
|Альберто Палеари
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|61
|пз
|Адриен Тамез
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|10
|пз
|Никола Влашич
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Марко Барони
История личных встреч
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|06.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Аталанта
|8
|12
|8
|Ювентус
|8
|12
|9
|Удинезе
|8
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Верона
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3